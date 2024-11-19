KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


19 Kasım 2024 12:08
32. Dönem POMEM
Herkese selamın aleyküm. Sayın bakanımız müjdeyi verdi. Alım ilanı tahmini ne zaman gelir? Mülakat süreci ne kadar sürer? bunun gibi bilgi paylaşımlarını buradan yapabiliriz arkadaşlar.

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