Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Kasım 2024 12:14
BAŞÖĞRETMENLİKTE ASKERLİKTE GEÇEN SÜRE

2004 atamasıyım.Aslanlar gibi yedek subay olarak askerlik görevimi yaptım.Benimle aynı gün atanan bayan arkadaş Başöğretmen olurken benim olamam haksızlık diye kendi iç muhakememde değerlendiriyorum.Bu yüzden kılavuz çıkarken askerde geçen sürenin dikkate alınması,kabul edilmesi kanaatindeyim.İnşaallah dikkate alırlar...


Sevdim-Seni
Genel Müdür
19 Kasım 2024 12:36

Erkeklerde ücretsiz askerlik izni, Kadınlarda da ücretsiz doğum izni sayılmıyor.


uzmanogretmjen
Aday Memur
19 Kasım 2024 12:52

eğitim öğretim hizmetlerinde geçen süre sayılır

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