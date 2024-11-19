Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Kasım 2024 12:16
Norm durumu

Arkadaşlar selamlar, bir okulda okul öncesi öğretmeni olarak çalışıyorum. 45 öğrencinin olduğu okuldaki 3. öğretmenim. bazı öğrencilerimiz kayıtlarını siliyorlar. öğrenci sayısı 40'a düştüğünde okulun normu ikiye düşüyor. Bu durumda norm fazlası durumuna ne zaman düşerim. önümüzdeki sene başındamı 40'ın altına düştüğü an mı


Sevdim-Seni
Genel Müdür
19 Kasım 2024 12:35

Norm işlemleri Ekim ayında yapılıyor. Gelecek yıl ekim ayına kadar okul kadrosu 3 görünür.

E-okulda açık sınıf sayısı 2'ye düşürülmeden norm 2'ye düşmez. Norm işlemleri modülü e-okuldan alıyor bilgileri.

E-okul da sınıf kapatılması için ilçeye yazı yazılır, sonrasında gelecek yıl ekim ayına kadar başka okullara görevlendirilirsiniz, sonrada norm fazlası öğretmenlerle birlikte atamanız yapılır.

Veya önümüzdeki yaz tatilinde isteğe bağlı gidersiniz, konu kapanır.

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