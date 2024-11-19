Bes'te pörtföy yönetimi

tefan fon karşılaştırmalar ya gir orada girecegin 5 yılda en çok kazandırabilir hisse senedi fonlarıdir altin fonlari ise hisse senedi fonlarının 3 te 1 i anca yapmıştır.su sıralar altin revaçta faiz indirimi başlasın Trump politikaları ile enflasyonu azdirsin o zaman tekrar hisse senedi yükselişe geçecek. bende de çocuklarım için w adet bes var şu siralar altında temmuzdan bu yana daha önce hisse senedindeydi hisse senedi fonu olarak " hes " altin için ise "aga " fuarı oldukça güzel ben değiştirmekle uğraşamam dersen yukarıda belirttiğim iki fonu al hes %60 aga %40 olarak degerlendirilir

tefan fon karşılaştırmalar ya gir orada girecegin 5 yılda en çok kazandırabilir hisse senedi fonlarıdir altin fonlari ise hisse senedi fonlarının 3 te 1 i anca yapmıştır.su sıralar altin revaçta faiz indirimi başlasın Trump politikaları ile enflasyonu azdirsin o zaman tekrar hisse senedi yükselişe geçecek. bende de çocuklarım için w adet bes var şu siralar altında temmuzdan bu yana daha önce hisse senedindeydi hisse senedi fonu olarak " hes " altin için ise "aga " fuarı oldukça güzel ben değiştirmekle uğraşamam dersen yukarıda belirttiğim iki fonu al hes %60 aga %40 olarak degerlendirilir