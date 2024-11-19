Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Kasım 2024 12:17
Bes'te pörtföy yönetimi

Beste aynı pörtföy de kalırsak olumsuz bir etkisi olur mu (uzun vadede örneğin altın fonu). Farklı pörtföy de denemeli miyiz?


rebirthgokhan
Şef
19 Kasım 2024 12:58

bireysel yatırım uzmanına danışın.

benim tavsiyem; portföyün %50si dolar-altın, %50si 6ay 1senelik değiştirilebilen pay senetleri. mesela o senenin trendi sanayidir pay senetlerini sanayi yoğunluklu kurarsın. bu şekilde en iyi verimi alabilirsin


veba1982
Genel Müdür
19 Kasım 2024 13:02
tefan fon karşılaştırmalar ya gir orada girecegin 5 yılda en çok kazandırabilir hisse senedi fonlarıdir altin fonlari ise hisse senedi fonlarının 3 te 1 i anca yapmıştır.su sıralar altin revaçta faiz indirimi başlasın Trump politikaları ile enflasyonu azdirsin o zaman tekrar hisse senedi yükselişe geçecek. bende de çocuklarım için w adet bes var şu siralar altında temmuzdan bu yana daha önce hisse senedindeydi hisse senedi fonu olarak " hes " altin için ise "aga " fuarı oldukça güzel ben değiştirmekle uğraşamam dersen yukarıda belirttiğim iki fonu al hes %60 aga %40 olarak degerlendirilir
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