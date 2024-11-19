KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Kasım 2024 12:45
4B ilanları hakkında
Merhaba arkadaşlar iyi forumlar. 4B kurum alımlarında mülakat olmaksızın direkt puan üstünlüğüyle alım yapan, bölüm şartı olmayan bir kurum var mı acaba?

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