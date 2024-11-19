KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Kasım 2024 13:14
2024/2 Tercihlerine son bir ay

Sizce geçmiş atamalara göre durumlar nasıl olur.


helosla
Aday Memur
19 Kasım 2024 14:23
.

helosla
Aday Memur
19 Kasım 2024 14:25
bunu bende çok merak ediyorum gerçekten.özellikle büro yönetimi için

Produss
Daire Başkanı
19 Kasım 2024 15:40

Büro yönetimi genelde iyi alım yapan bölümler arasında. Umarım sayısında pek değişiklik olmaz. En son Tarım Bakanlığı alımında 71 e kadar düşmüştü

helosla, 2 saat önce
bunu bende çok merak ediyorum gerçekten.özellikle büro yönetimi için
Toplam 3 mesaj

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