Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Kasım 2024 13:31
Egm Ydk'nun son savunma almaması

Meslekten ihraç istemiyle il disiplin kurulu egm yüksek disipline sevk etti ihraç oldum il disipline savunma verdim ama egm yüksek disiplin kurulu savunma yapmak istiyorum diye dilekçe yazmama rağmen savunmaya çağırmayarak ihraç etti bilgisi olan cevap verirse sevinirim


Cemil4867
Aday Memur
19 Kasım 2024 13:36

Sözlü savunma vermek istediğini belirttin mi... yazılı savunma verdiyseniz onun üzerinden değerlendirme yapmıştır... Eger sözlü savunma istemediysen.


Kürşad060606
Aday Memur
19 Kasım 2024 14:37

Dilekçe yazdım egm ydk da savunma yapmak istiyorum diye

Toplam 2 mesaj

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