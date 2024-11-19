Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Kasım 2024 13:45
Adalet Hizmetler Sınıfı

Böyle bir duyum alan varmı bazı sendikadaki arkadaşlar paylaşım yapmış hayırlı uğurlu olsun diye nedir ne değildir bilgisi olan var mı?


34poseidon
Memur
19 Kasım 2024 14:06

hangi sendika


dca23
Şef
19 Kasım 2024 15:11
yok öyle bir sey
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Son düzlükteyimVakıfbank promosyon güncellemesiÇocuk okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma - yardımKadın - Erkek Çalışanlar !CTE MuvafakatSözleşmeli Personel Eş DurumuMuvafakat bilgi talebiBen Q Klavyeyim Duruşmaya ÇıkamamAdalet kartAdalet Hizmetler Sınıfı

Sözlük

uçan dinozorlar 1 tadelle 1 Okullarda Ücretsiz Öğle Yemeği Önerisi 3 beyin 2 Duygusuz erkek 3 anılar 3 hasta operasyon önlüğü 1 masal 1 1820 de domatesin davalık olması 3 sözlüğün hızı 1

Son Haberler

Öğretmenler 'yapay zeka' eğitmeni olacakKiracılarını hastanelik eden ev sahibi tutuklandıTÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten Meclisteki siyasi parti gruplarına ziyaretFaraşin Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştıİstanbul'un 4 ayrı noktasında yangın çıkarmaya çalışan sanıklara müebbet

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???