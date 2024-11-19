Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Kasım 2024 14:20
Adalet çalışanı Ankara için ego yerine erzak almamız için Türkiye kart ne zaman çıkacak?

ego ücretleri nakit ödenmiyor .istanbul adliyeleri gibi ego türkiye karta ne zaman çevrilecek yapılacak bir anlaşmaya mı bağlı bu durum ?

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