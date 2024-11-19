Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Kasım 2024 14:29
İl içi atama iller arasını etkiler mi

İl içi istedim geldi şimdide iller arası isteyecem ocakta insan kaynakları il içi atamayı iller arası etkilemez yapabilirsin dedi bu konuda net bilgisi olan var mı


lDeimosl
Genel Müdür
19 Kasım 2024 15:42

İller arası atamanın şartlarında son atanılan ilde en az 2 sene çalışmış olma şartı var. Etkilememesi lazım bu durumda.

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