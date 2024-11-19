Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri

1. Maaş tabanı brüt asgari ücretin 3 katı dır.
2. Tüm memurlar 5510 dahil yol, yemek, içecek maaşa eklensin.
3 .Tüm memurlara piyasa fiyatılarında olan elbise yardımı 3 ayda bir
verilsin.
4. Enflasyon farkı her ay verilsin.
5. Yıllık izinlerde hafta sonları düşmesin dünya standart gibi 30-40 gün arası istisnasız tüm memurlara verilsin.
6. Çalışma süreleri enerji verimliliği ve aile hayatına uygun sürelere indirilsin( haftalık 23-32 saat arası)
7. Avrupa veya birçok ülkede olduğu gibi hafta içinde 1 gün tam ve yarım gün çalışma gelsin....
8- 5510 ve 5434 eski memur yeni memur ayrımı kaldırılsın 2008 sonrası ise giren memurlara üvey evlat muamelesi yapılmasın.
9- Memurlara dini bayramlarda maaşı kadar 1 ikramiye verilsin.
10- İşçilerdeki gibi 2 tam 4 yarım ikramiye verilsin.
11. Hizmette 10.yılını dolduranlara yeşil passaport hakkıverilsin.
12. Engelli çalışanlara pozitif ayrım yapılıp kademe ve yıl gözetilmeden yeşil passaport verilsin.
13- Yemek yardımı işçiler gibi nakdi verilsin
14- Vergi dilimleri yüzde 6 sabit olsun.
15- Hamilelik döneminde memurların maaşlarından gelir vergisi,
emeklilik kesintisi vb. alınmasın, emeklilik başvurusunda her çocuk için
4 yıllık çalışılmış gibi süre tanınsın.
16. Engelli vb. ataması yapılmış memurlardan bordronun tamamı maaş
olarak ödensin, diğer devletlerde olduğu gibi çalışanı primi ve çalışma
günü bedensel kayıp oranına göre katlamalı hesaplansın.
17.Darbe ve pandemi döneminde yoğun, mesai ,tatil kavramı, zaman
merfumu olmadan çalışan tüm memurlara bu dönem aralığı için her yıl için
derece ilerlemesi verilsin. İstisnasız tüm memurlara bu dönemde
çalışanlara başarı vb belge olmadan her yıl için 1 tam maaş ödensin.
18.Geriye dönük taban maaşın asgari ücretten düşük kaldığı yıllar ve aylar memura geri ödensin.
19.Her yıl sonunda açıklanan yıllık enflasyon ve değerleme oranında
hangisi vergi ve cezalar için uygulanıyorsa tüm memur maaşları içinde
kayıpsız olarak brüt maaş üzerinden uygulansın.
20.Memur sendikalarının denetlemesi bağımsız grup, kişi, örgüt
tarafından aylık taşra dahil yapılıp cezayi işlemin hemen uygulanması.
21.Avrupa Birliği üyeliği için memuriyet ve kamu düzeninin aynı ayarlara,gelir ,çalışma saati ve eğitim düzeyine getirilmesi.
22.Devlet memuru maaşı asla sürekli işçi en yüksek maaşından az
olamaz maddesi eklenir, Avrupa Birliği Ülkelerindeki refah seviyesi
1. Maaş tabanı brüt asgari ücretin 3 katı dır.
2. Tüm memurlar 5510 dahil yol, yemek, içecek maaşa eklensin.
3 .Tüm memurlara piyasa fiyatılarında olan elbise yardımı 3 ayda bir
verilsin.
4. Enflasyon farkı her ay verilsin.
5. Yıllık izinlerde hafta sonları düşmesin dünya standart gibi 30-40 gün arası istisnasız tüm memurlara verilsin.
6. Çalışma süreleri enerji verimliliği ve aile hayatına uygun sürelere indirilsin( haftalık 23-32 saat arası)
7. Avrupa veya birçok ülkede olduğu gibi hafta içinde 1 gün tam ve yarım gün çalışma gelsin....
8- 5510 ve 5434 eski memur yeni memur ayrımı kaldırılsın 2008 sonrası ise giren memurlara üvey evlat muamelesi yapılmasın.
9- Memurlara dini bayramlarda maaşı kadar 1 ikramiye verilsin.
10- İşçilerdeki gibi 2 tam 4 yarım ikramiye verilsin.
11. Hizmette 10.yılını dolduranlara yeşil passaport hakkıverilsin.
12. Engelli çalışanlara pozitif ayrım yapılıp kademe ve yıl gözetilmeden yeşil passaport verilsin.
13- Yemek yardımı işçiler gibi nakdi verilsin
14- Vergi dilimleri yüzde 6 sabit olsun.
15- Hamilelik döneminde memurların maaşlarından gelir vergisi,
emeklilik kesintisi vb. alınmasın, emeklilik başvurusunda her çocuk için
4 yıllık çalışılmış gibi süre tanınsın.
16. Engelli vb. ataması yapılmış memurlardan bordronun tamamı maaş
olarak ödensin, diğer devletlerde olduğu gibi çalışanı primi ve çalışma
günü bedensel kayıp oranına göre katlamalı hesaplansın.
17.Darbe ve pandemi döneminde yoğun, mesai ,tatil kavramı, zaman
merfumu olmadan çalışan tüm memurlara bu dönem aralığı için her yıl için
derece ilerlemesi verilsin. İstisnasız tüm memurlara bu dönemde
çalışanlara başarı vb belge olmadan her yıl için 1 tam maaş ödensin.
18.Geriye dönük taban maaşın asgari ücretten düşük kaldığı yıllar ve aylar memura geri ödensin.
19.Her yıl sonunda açıklanan yıllık enflasyon ve değerleme oranında
hangisi vergi ve cezalar için uygulanıyorsa tüm memur maaşları içinde
kayıpsız olarak brüt maaş üzerinden uygulansın.
20.Memur sendikalarının denetlemesi bağımsız grup, kişi, örgüt
tarafından aylık taşra dahil yapılıp cezayi işlemin hemen uygulanması.
21.Avrupa Birliği üyeliği için memuriyet ve kamu düzeninin aynı ayarlara,gelir ,çalışma saati ve eğitim düzeyine getirilmesi.
22.Devlet memuru maaşı asla sürekli işçi en yüksek maaşından az
olamaz maddesi eklenir, Avrupa Birliği Ülkelerindeki refah seviyesi