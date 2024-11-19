Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Kasım 2024 14:32
Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri

1- 2026-2027 Yılları İçin Enflasyon Farkına Ek Olarak Altı Ayda Bir Refah Payı Verilmelidir.

2- Maaş Promosyonları Acilen Güncellenmelidir. Anlaşmalar iki yılda bir yapılmalıdır.

3-Kamuda Çalışma Barışı Bozulmuştur. Kamu İşçisi ile Memur Arasındaki Gelir Uçurumu Giderilmelidir. Memura da yemek parası, tediye gibi ilave ödemeler yapılmalıdır.

4- Aile Yardımlarında (Eş ve Çocuk) Artış Yapılmalıdır.

5- Memur ve VHKİ Maaşları Artırılmalıdır.

6- Her Kuruma Lojmanlar Yapılmalı veya Kira Yardımı Yapılmalıdır.

7- En Düşük Bekar Memur Maaşı Asgari Ücretin 2,5 Katı Olmalıdır.

8- TÜİK Verileri Yerine, Piyasa Gerçekleri Üzerinden Zam Yapılmalıdır.

9- 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge Sözü Yerine Getirilmelidir.

10- Disiplin Affı Artık Çıkmalıdır.

11- 5434 ve 5510 Sayılı Kanun?a Tabi (2008 Öncesi ve Sonrası) Memur Ayrımı Kaldırılmalıdır.

12- Memurlara grev hakkı verilmelidir. Toplu Sözleşme Masasında Memurun Ağırlığı Artmalıdır.

13- Saatlik 10 TL Olan Fazla Mesai Ücreti Artırılmalıdır. Fazla Mesailer Yeniden Getirilmelidir.

14- Mülakat Kaldırılmalıdır.

15- Yıllık İzinler Hafta Sonundan Düşülmemelidir.

16- Kılık Kıyafet Serbestliği Tam Olarak Uygulanmalıdır.

17- TOKİ Konutlarında Memura Öncelik Verilmelidir.


tolgperperek
Daire Başkanı
19 Kasım 2024 14:40

1. Maaş tabanı brüt asgari ücretin 3 katı dır.

2. Tüm memurlar 5510 dahil yol, yemek, içecek maaşa eklensin.

3 .Tüm memurlara piyasa fiyatılarında olan elbise yardımı 3 ayda bir

verilsin.

4. Enflasyon farkı her ay verilsin.

5. Yıllık izinlerde hafta sonları düşmesin dünya standart gibi 30-40 gün arası istisnasız tüm memurlara verilsin.

6. Çalışma süreleri enerji verimliliği ve aile hayatına uygun sürelere indirilsin( haftalık 23-32 saat arası)

7. Avrupa veya birçok ülkede olduğu gibi hafta içinde 1 gün tam ve yarım gün çalışma gelsin....

8- 5510 ve 5434 eski memur yeni memur ayrımı kaldırılsın 2008 sonrası ise giren memurlara üvey evlat muamelesi yapılmasın.

9- Memurlara dini bayramlarda maaşı kadar 1 ikramiye verilsin.

10- İşçilerdeki gibi 2 tam 4 yarım ikramiye verilsin.

11. Hizmette 10.yılını dolduranlara yeşil passaport hakkıverilsin.

12. Engelli çalışanlara pozitif ayrım yapılıp kademe ve yıl gözetilmeden yeşil passaport verilsin.

13- Yemek yardımı işçiler gibi nakdi verilsin

14- Vergi dilimleri yüzde 6 sabit olsun.

15- Hamilelik döneminde memurların maaşlarından gelir vergisi,

emeklilik kesintisi vb. alınmasın, emeklilik başvurusunda her çocuk için

4 yıllık çalışılmış gibi süre tanınsın.

16. Engelli vb. ataması yapılmış memurlardan bordronun tamamı maaş

olarak ödensin, diğer devletlerde olduğu gibi çalışanı primi ve çalışma

günü bedensel kayıp oranına göre katlamalı hesaplansın.

17.Darbe ve pandemi döneminde yoğun, mesai ,tatil kavramı, zaman

merfumu olmadan çalışan tüm memurlara bu dönem aralığı için her yıl için

derece ilerlemesi verilsin. İstisnasız tüm memurlara bu dönemde

çalışanlara başarı vb belge olmadan her yıl için 1 tam maaş ödensin.

18.Geriye dönük taban maaşın asgari ücretten düşük kaldığı yıllar ve aylar memura geri ödensin.

19.Her yıl sonunda açıklanan yıllık enflasyon ve değerleme oranında

hangisi vergi ve cezalar için uygulanıyorsa tüm memur maaşları içinde

kayıpsız olarak brüt maaş üzerinden uygulansın.

20.Memur sendikalarının denetlemesi bağımsız grup, kişi, örgüt

tarafından aylık taşra dahil yapılıp cezayi işlemin hemen uygulanması.

21.Avrupa Birliği üyeliği için memuriyet ve kamu düzeninin aynı ayarlara,gelir ,çalışma saati ve eğitim düzeyine getirilmesi.

22.Devlet memuru maaşı asla sürekli işçi en yüksek maaşından az

olamaz maddesi eklenir, Avrupa Birliği Ülkelerindeki refah seviyesi

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