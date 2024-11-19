Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


19 Kasım 2024 15:01
Araştırma Görevlisi istifa süreci

Arkadaşlar merhaba, geçen ay çok istediğim bir kamu kurumunda mülakata girdim ve mülakat kendi adıma olumlu geçti ancak kurumun sonuçları açıklaması 6-7 ayı bulabiliyor. Bu süre içinde ar. gör. olursam sonradan istifa ettiğimde yönetim problem çıkarır mı? Birkaç yerde istifaların kabul görmediğini veya birkaç ay talebe cevap bile yazılmadığını okudum. Sizce belirsizliği beklemek mi yoksa elimdeki fırsatı kaçırmamak mı?

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