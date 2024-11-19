Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Kasım 2024 15:03
Yedek aday ilişik kesilmesi

Merhabalar


Kazım kara61
19 Kasım 2024 15:12

Merhabalar 8 aydır hastane kurumda 4/b sözleşmeli memur olarak çalışıyorum bashakemlikten çağırdılar asıl aday davayı kazandı sizde son giren yedek olduğunuz için ilisiginiz kesilecek dedi asıl aday 6 ay boyunca kazandığını görmemiş başvuru yapmamış sonra kurumunun ona kazandığına dair SMS atmadığını soyleyerek dava açmış davayı kazanmış kadrodada 3 kişi yok 2 kişi istifa etmiş 1 kişi görevden çekilmiş şimdi ben neyapacagim çok acil yardımınıza ihtiyacım var okuduğumda daha önce böyle bisey başına gelmiş olan varmi sonuç ne olmuş


Kazım kara61
19 Kasım 2024 15:16

Birisi cevap yazarsa çok memnun olurum yardımınıza ihtiyacım var

Toplam 2 mesaj

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