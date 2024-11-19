KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Kasım 2024 15:14
Muhendislerin brans siralamasi
muhendis olarak sinava girenlerin puan ve brans siralamasi ne geldi acaba ?ben onunumzdeki donem girecegim bu donemi merak ettim

TunahanUgurTuran
Aday Memur
19 Kasım 2024 15:25

Hocam mühendis derken hangi branşı kastettiniz.

Mesela ben İtü jeoloji inşaat ve jeoloji müh çap mezunuyum.

İnşaatta 1442. olurken; jeolojide 17. durumdayım.

Puanım 84.75 p3.

Giren aday sayısına bağlı olarak branştan branşa değişir.


Karakunduz
Aday Memur
19 Kasım 2024 15:33
ben yazilim muhendisligi ogrencisiyim ama diger dallari da merak ettim. jeolojiden atanma sansiniz varmi alimlar ne durumda ?
TunahanUgurTuran, 38 dk. önce

Hocam mühendis derken hangi branşı kastettiniz.

Mesela ben İtü jeoloji inşaat ve jeoloji müh çap mezunuyum.

İnşaatta 1442. olurken; jeolojide 17. durumdayım.

Puanım 84.75 p3.

Giren aday sayısına bağlı olarak branştan branşa değişir.


miraccbuyuk
19 Kasım 2024 15:37
Bilgisayar Mühendisliği puan 86.96 branş sıralama 114

TunahanUgurTuran
Aday Memur
19 Kasım 2024 15:44

Üstad, ilk girişim ne sınava hazırlandım ne de geçmiş alımları vs biliyorum. Tek gördüğüm 2023 atamalarında 40 kişi atanmış seçim muhabbetine. Bu dönemde baya aşağı çekilecektir sayılar, zor atanırım merkezide. Büyük olasılıkla sözleşmelide bir yere giderim.

Karakunduz, 30 dk. önce
ben yazilim muhendisligi ogrencisiyim ama diger dallari da merak ettim. jeolojiden atanma sansiniz varmi alimlar ne durumda ?

Karakunduz
Aday Memur
19 Kasım 2024 15:56
tesekkur ederim hakkinizda hayirlisi olsun.
TunahanUgurTuran, 19 dk. önce

Üstad, ilk girişim ne sınava hazırlandım ne de geçmiş alımları vs biliyorum. Tek gördüğüm 2023 atamalarında 40 kişi atanmış seçim muhabbetine. Bu dönemde baya aşağı çekilecektir sayılar, zor atanırım merkezide. Büyük olasılıkla sözleşmelide bir yere giderim.

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