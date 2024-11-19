Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Kasım 2024 15:24
Özel sektörde çalışan eş durumu tayini

Özel sektörde çalışan eşin yanına tayin bir kereye mi mahsus yoksa 2. Defada olabilir mi?

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