Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Kasım 2024 15:39
Eş durumu Red

Arkadaşlar herkese iyi günler . PDC'den dolayı sürekli red cevabı alıyoruz . Eşim Trabzon'da ATT olarak görev yapıyor . Ben AABT olarak Giresun'da görev yapıyorum . Kasım-Aralık PDC'de ne yazık ki yine bir değişiklik olmadı . Becayiş yapmak isteyen hiç kimse yok . Eğitim durumu şansımız var mı ve bundan sonraki adımımız ne olmalı ? Aynı durumu yaşayan ve yaşamakta olan var ise yardımcı olur musunuz ? Ayrcıa sendika mahkeme yoluyla ne yapabilir ?

Şimdiden teşekkürler .

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