Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Kasım 2024 16:12
Gönüllü 3. şark hakkında

2 kez şark görevi yapıp batıya gelen ve tekrar gönüllü olarak 3.kez şarka giden meslektaşım yazabilir mi.


Brse
Aday Memur
19 Kasım 2024 17:55

2. Şark iptal olsun , gönüllü gitmek isteyenlerin önü açılsın


neşeli murat
Aday Memur
19 Kasım 2024 18:08
ben 3 tane bitirdim şuan batıdayım memleketim güneydoğu verirlermi yine istesem acaba

kripto1982
Daire Başkanı
19 Kasım 2024 18:30
Verirler kral, sen iste, isteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü
neşeli murat, 27 dk. önce
ben 3 tane bitirdim şuan batıdayım memleketim güneydoğu verirlermi yine istesem acaba
Toplam 3 mesaj

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