Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Kasım 2024 17:11
9 senelik polis memuru skolyoz hastalığı
Sırt ağrılarımdan dolayı doktora gittiğimde omurga eğriliği (skolyoz) var dendi. şuan aktif çalışıyorum gercekten ağrılarım arttı ve dayanmakta güçlük çekiyorum. bu konu hakkında bilgisi olan devrelerim abilerim yazarsa sevinirim

Raptor7
19 Kasım 2024 17:24
bilgisi olan arkadaş yazarsa çok sevinirim

Kartall3441
Memur
19 Kasım 2024 17:43

Kaç derece skolyoz var devrem

Raptor7, 1 saat önce
bilgisi olan arkadaş yazarsa çok sevinirim
Toplam 2 mesaj

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