Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


19 Kasım 2024 17:11
Kurum içi yardım sandığı nasıl kurulur.

Merhaba kurum personeli arasından gönüllülük esasına dayalı banka hesabına aylık belirli bir ücret toplayarak çocuk, düğün, cenaze gibi yardımları buradan karşılamak istiyoruz. Bunu yasal bir zeminde yapabiliriyiz ? yoksa gün mantığı ile gayrı resmi mi yapmalıyız ? Konu hakkında bilgisi olanlardan desteklerini rica ederim.


eskidenberiburdayim
Şube Müdürü
19 Kasım 2024 18:12

yasal değil başınız ağrıyabilir o da olmadı hadi izin vs çıktı yok cebine attın yok düzgün toplamadın milleti inandıramıyosunuz aranız açılabilir iş ortamında malum güven olmuyor bi çay parası meselesinde kavga çıktı bizim burda ondan sonra herkes çayını bile kendi içmeye başladı

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