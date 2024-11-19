Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Kasım 2024 17:36
Ödül

Aynı şartlara sahip iki kişiden biri ödül alırken diğer neden alamaz ( farklı ildeyiz )


uca
Daire Başkanı
19 Kasım 2024 18:14

harranlı


bahçesaray
Memur
19 Kasım 2024 18:27
öneren makam farklı
Toplam 2 mesaj

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