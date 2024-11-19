Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Kasım 2024 18:29
MEB ŞEFLERİ

MEB Yönetim Hizmetleri Grubu Şube Müdürü, Şef olarak düzenlenmiştir. MEB Şefleri gayriresmi şekilde Şube Müdür Yardımcısı olarak çalıştırılmasına rağmen mali haklar noktasında ast kadrolarından daha düşük maaş alır hale getirilmiştir. MEB Şefi arkadaşlarımıza bulunduğu konumun ve sorumluğun karşılığı, eşit işe eşit ücret ilkesi gereği gerek yasal gerekse sendikal mücadele ile Müdür Yardımcısı kadrosunun yansıtma oranları olan 3600 ek gösterge, 95 özel hizmet tazminatı 165 ek ödeme verilmesi yada ücret dengesini ve gelir adaletini sağlamak adına Şef kadrolarının Müdür Yardımcısı kadrolarına alınması gerekmektedir.

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