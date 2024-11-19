KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Kasım 2024 18:43
Psodomaki sorusu iptali h.k

Merhaba arkadaşlar psodomaki sorusuna itirazda bulunan arkadaşlarımız var mı haritada verilen bolgelede hiçbir şekilde psodomakinin türevi olan fındık yetişmez bariz belli birsey coğrafya hocalarida bilakis bu şekilde anlattı ve itiraz eden çoğu arkadaşlar gibi biz bu faktörü baz alıp detay olarak çalışıp soruyu doğru yaptık bizim günahımız ne bu soruya hiç bakmayan veya yanlış yapan önümüze geçti hak adalet bunun neresinde


TunahanUgurTuran
Aday Memur
19 Kasım 2024 19:11

Hocam defalarca tartışıldı. Soru iki yanıta sahip. İlgili alan Ege'nin batısını tarıyordu burada step yok. Akademik coğrafya çalışmalarına bakarsanız step'in Ege'nin batısında görülmediğini bilirsiniz.

https://turkishmaps.blogspot.com/2013/03/blog-post.html

İlgili haritayı inceleyin hocam, soru net yanlış.


Volkan5225
Aday Memur
19 Kasım 2024 19:23

Hocam harita Manisa Afyon kısmına kadar ilerliyor buralar iç kesimler olduğu için step illaki görülür ama fındık Karadeniz iklimine ait görülme olasılığı hiç yok

TunahanUgurTuran, 2 saat önce

Hocam defalarca tartışıldı. Soru iki yanıta sahip. İlgili alan Ege'nin batısını tarıyordu burada step yok. Akademik coğrafya çalışmalarına bakarsanız step'in Ege'nin batısında görülmediğini bilirsiniz.

https://turkishmaps.blogspot.com/2013/03/blog-post.html

İlgili haritayı inceleyin hocam, soru net yanlış.


TunahanUgurTuran
Aday Memur
19 Kasım 2024 19:34

Yok hocam Manisa'da step yok. Haritaya bakarsanız netleştireceksiniz.

Step, Ege'nin İç anadolu ve Akdeniz ile sınır olduğu yerde başlıyor. Afyon, Kütahya, Denizli'nin doğusu. Buralarda da çok ufak alanlarda bulunuyor. Haritanın step bölgesiyle ilgisi yok.

Hatta size bir çalışma daha atayım: https://www.researchgate.net/publication/26547088_Modeling_Potential_Distribution_and_Carbon_Dynamics_of_Natural_Terrestrial_Ecosystems_A_Case_Study_of_Turkey/figures?lo=1

Volkan5225, 2 saat önce

Hocam harita Manisa Afyon kısmına kadar ilerliyor buralar iç kesimler olduğu için step illaki görülür ama fındık Karadeniz iklimine ait görülme olasılığı hiç yok


TunahanUgurTuran
Aday Memur
19 Kasım 2024 19:36

Harita Ege'nin doğusunu kapsamıyordu hocam. Net hatırlıyorum, Karadeniz ve İç Anadolu'yla sınır yerleri kesinlikle kapsamıyordu.

Volkan5225, 2 saat önce

Hocam harita Manisa Afyon kısmına kadar ilerliyor buralar iç kesimler olduğu için step illaki görülür ama fındık Karadeniz iklimine ait görülme olasılığı hiç yok


Volkan5225
Aday Memur
19 Kasım 2024 19:53

Teşekkürler hocam kafama takılan hocalar direk psodomaki demişti sorular yayınlanmadan sınav çıkışı


TunahanUgurTuran
Aday Memur
19 Kasım 2024 20:05

Estağfirullah hocam, haritayı tekrar inceledim ve akademik çalışmadaki haritalarla karşılaştırdım, net şekilde step taralı alanda yok hocam. Çeldirici soralım derken hatalı sormuşlar. Taralı alan biraz daha doğuya genişlese soru doğru olacaktı bu arada. Öyle flu, arada derede sormuşlar ki, herkes yanılmış. hocalar da.

iyi akşamlar.

Volkan5225, 1 saat önce

Teşekkürler hocam kafama takılan hocalar direk psodomaki demişti sorular yayınlanmadan sınav çıkışı

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