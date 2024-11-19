Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Kasım 2024 18:53
Pts sorgusu

Abiler kolay gelsin ben eşimden ayrıldım çocukları almaya giderken araç kiraladım hep çocukları aldıktan ve bıraktıktan sonra gittiğim yerler hakkında eski eşime bilgi verilmiş ve bu bilgileri Pts kayıtlarına bakarak verildiğini duydum kimin baktığını tahmin ediyorum... şimdi ben bu konuyla ilgili şikayetçi olabilirmiyim görüşlerinizi bekliyorum


memuraday-y
Şube Müdürü
19 Kasım 2024 18:56

O bilgileri kim vermişse suç işlemiş.


Kürşad060606
Aday Memur
19 Kasım 2024 19:15

Arkadaşlar kimse emniyetle ilgili konularla bilgi vermesin lütfen sivil vatandaşlara


Manuel59
Aday Memur
19 Kasım 2024 19:39

Tespit edilirse büyük sıkıntı yaşar bilgiyi veren


ozerrrr
Şube Müdürü
19 Kasım 2024 20:33
Allah rızası için bildiklerinizi burda paylaşmayın. daha sonra ayağınıza dolanıyor. polis afam gerizekalı olur mu burda yazar mı

Nussss
Aday Memur
19 Kasım 2024 20:38
bunu sorun polis değildir polis olsa ne yapacağını bilir zaten

Brse
Aday Memur
19 Kasım 2024 20:42

İhraç olur hemen .

Adli olarak ta ceza alır

Manuel59, 1 saat önce

Tespit edilirse büyük sıkıntı yaşar bilgiyi veren

Toplam 6 mesaj

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