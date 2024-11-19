Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Kasım 2024 18:57
Norm Fazlası Öğretmen 2025 İl Dışı Yer Değiştirmeye Başvurabilir mi ?

Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller

1. Bulundukları eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenlerden görev yaptıkları

ilde alanlarında atanabilecekleri bir norm kadro bulunmayanlar ile doğrudan Bakanlığa bağlı

taşra teşkilâtı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler,

2. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam

etmek istemeyenler

üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Bu maddeye Göre Yapılıyor Bulunduğum yer bir ilin ilçesi süreç nasıl işliyecek normalde 3 yıl süren dolmadan mebbiste başvuru sistemi açılmıyor ama burada norm fazlası olduğum için açılır mı? yada daha önce bu durumda olan ve yer değiştirmeye başvuran arkadaşlarımız varsa bilgi verirse sevinirim teşekkür ederim şimdiden..


majesteleri7
Daire Başkanı
19 Kasım 2024 19:39

İl dışı diyorsanız başvularda öğretmen eğer bulunduğu ilde farklı okul da olsa 3 yılını doldurduysa il dışına başvurabilir.il içinde de norm fazlası iseniz il içi yer değiştirmede mebbis başvuru ekranında norm fazlasıyım seçeneği çıkıyor onu işaretleyince il içinde de süre farketmeksizin norm fazlası olduğunuz için il içi tayinine başvurabiliyorsunuz


fen-25
Şef
19 Kasım 2024 20:12

ilde alanınızda sıfır acık varsa başvuru olur ama onun dışında norm fazlası da olsanız 3 yılanı ilde çalışma şartı var hocam.

il icine ise başvurabilirsiniz 3 yıl aranmaz


Umut8421
Aday Memur
19 Kasım 2024 20:16

teşekkür ederim hocam bu yıl il dışından geldim buraya norm fazlası oldum

majesteleri7, 1 saat önce

İl dışı diyorsanız başvularda öğretmen eğer bulunduğu ilde farklı okul da olsa 3 yılını doldurduysa il dışına başvurabilir.il içinde de norm fazlası iseniz il içi yer değiştirmede mebbis başvuru ekranında norm fazlasıyım seçeneği çıkıyor onu işaretleyince il içinde de süre farketmeksizin norm fazlası olduğunuz için il içi tayinine başvurabiliyorsunuz


Umut8421
Aday Memur
19 Kasım 2024 20:21

Acaba İl dışı İçinde mebbis başvuru ekranında norm fazlasıyım seçeneği çıkıyor mu?


bahçesaray
Memur
19 Kasım 2024 20:46
çıks
Umut8421, 35 dk. önce

Acaba İl dışı İçinde mebbis başvuru ekranında norm fazlasıyım seçeneği çıkıyor mu?

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