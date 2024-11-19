Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Kasım 2024 19:05
Müfettiş Ceza İstemediği Halde Valilik Komisyonu Ceza verebilir mi?
Merhaba arkadaşlar, Beylik silahı ile görev esnasında uyarı mahiyetli silah kullanmamdan kaynaklı hakkımda soruşturma açıldı. Adli olarak Kyok aldım. İdari olarak da Müfettiş ceza istememiş. Bu durumda valilikce kurulan İl Disiplin Kurulu herhangi bir ceza isteyebilir mi yoksa Müfettişe tekrar incelemesi için talimat mı verir. Valilik bana ceza vermek isterse bu durumda Valilikte kurulan komisyonda ceza verebilir mi yoksa Müfettişe tekrar bir inceleme yaptırması mı gerekiyor. Bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolnet ihraç2025 banka promosyonuİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMilli maç görev ücretiPolis intiharlarının sebepleri ve çözüm önerileriPolis maaşı revize edilmelidirLojman kira ücretlerinde artış olacak mı?İhraç olursak, malulen emeklilik hakkı verilir mi?

Sözlük

İlginç Deyimler 2 Şato 2 obezitenin sebebi 3 hasta operasyon önlüğü 1 Duygusuz erkek 5 Dünya felsefe günü 4 tadelle 1 akşama ne yemek yapsam 1 anadolu irfanı 1 Yas nedir? 2

Son Haberler

Bakan Tunç açıkladı: Güz kararnamesi tamamlandıKayserili genç öğrenciden Avrupa'da büyük başarıGaziantep'te FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındıSağlık çalışanı genç kız yatağında ölü bulunduSeçil Erzan davasında yeni gelişme: Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???