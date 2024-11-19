Müfettiş Ceza İstemediği Halde Valilik Komisyonu Ceza verebilir mi?

Merhaba arkadaşlar, Beylik silahı ile görev esnasında uyarı mahiyetli silah kullanmamdan kaynaklı hakkımda soruşturma açıldı. Adli olarak Kyok aldım. İdari olarak da Müfettiş ceza istememiş. Bu durumda valilikce kurulan İl Disiplin Kurulu herhangi bir ceza isteyebilir mi yoksa Müfettişe tekrar incelemesi için talimat mı verir. Valilik bana ceza vermek isterse bu durumda Valilikte kurulan komisyonda ceza verebilir mi yoksa Müfettişe tekrar bir inceleme yaptırması mı gerekiyor. Bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.

Merhaba arkadaşlar, Beylik silahı ile görev esnasında uyarı mahiyetli silah kullanmamdan kaynaklı hakkımda soruşturma açıldı. Adli olarak Kyok aldım. İdari olarak da Müfettiş ceza istememiş. Bu durumda valilikce kurulan İl Disiplin Kurulu herhangi bir ceza isteyebilir mi yoksa Müfettişe tekrar incelemesi için talimat mı verir. Valilik bana ceza vermek isterse bu durumda Valilikte kurulan komisyonda ceza verebilir mi yoksa Müfettişe tekrar bir inceleme yaptırması mı gerekiyor. Bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.