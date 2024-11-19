KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Kasım 2024 19:37
Yetişme durumu

Arkadaşlar hali hazırda bir ön lisans puanı var Eylül ayında kaydı yapılan bir AÖF bölümü var muafiyetle birlikte Ağustos ayında bitmesi öngörüyor alımlara yetişme durumu ne olur? Çok mu kaçar fırsatlar

Bölüm büro yönetimi

Puan81

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