Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


19 Kasım 2024 20:08
Yedek aday ilişik kesilmesi

Merhabalar 8 aydır hastane kurumda 4/b sözleşmeli memur olarak çalışıyorum bashakemlikten çağırdılar asıl aday davayı kazandı sizde son giren yedek olduğunuz için ilisiginiz kesilecek dedi asıl aday 6 ay boyunca kazandığını görmemiş başvuru yapmamış sonra kurumunun ona kazandığına dair SMS atmadığını soyleyerek dava açmış davayı kazanmış kadrodada 3 kişi yok 2 kişi istifa etmiş 1 kişi görevden çekilmiş şimdi ben neyapacagim çok acil yardımınıza ihtiyacım var okuduğumda daha önce böyle bisey başına gelmiş olan varmi sonuç ne olmuş


Kazım kara61
19 Kasım 2024 20:41

Birisi cevap yazarsa çok memnun olurum yardımınıza ihtiyacım var

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Yedek aday ilişik kesilmesi

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