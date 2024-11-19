Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Kasım 2024 21:02
acil yardım silah kaybettim
11 yıldır meslekteyim başıma bu da geldi sonunda. yaptırımı ne olur 3 gündür aramadığım sormadığım yer kalmadı. aksi gibi nasıl kaybettiğimi nerde olduğu hakkında en küçük fikrim yok ve hala bildirmedim bana bir akıl verin

Srkan112
Aday Memur
19 Kasım 2024 21:20
Devrem kaybettim deme de araba da camı kırıp diğer eşyalarla birlikte çalışmışlar de. Kamera olmayan bir yerde arka camı patlat. Aracın içine saklamıştım paspasın altındaydı felan dersin ifade de. Kıdem Tenzili ile yırtarsın. İdare mahkemesine verirsen onunda bozdursun

umtblc
Memur
19 Kasım 2024 21:52

kaybetmemişsindir, çalınmıştır kardeşim. kaybettim deme sakın


Yarınsız001
Aday Memur
19 Kasım 2024 22:06
çalıştığım ilçe doğuda küçük bir ilçe her taraf kamera ev lojmanda bilmiyorum düşünmekten kafayı yicem

kaptan34m
Daire Başkanı
19 Kasım 2024 22:07
kardeşim son zamanlarda il merkezine gittin mi belki yanlış anlama avm ye gittin, unuttun wc de olabilir insanız ya da nereye seyahat ettin son zaman da unutabileceğin yerleri düşün
Yarınsız001, 1 saat önce
çalıştığım ilçe doğuda küçük bir ilçe her taraf kamera ev lojmanda bilmiyorum düşünmekten kafayı yicem

Yarınsız001
Aday Memur
19 Kasım 2024 22:09
abi aramadığım gitmediğim bakmadığım bir yer kalmadı il merkezine geçen atışa gittim atıştan sonra yanındaydı eve de getirdim ama sonrası yok acaba yaptırımı ne olur tekrar ne zaman tabanca verirler kafayı yememek elde değil
kaptan34m, 1 saat önce
kardeşim son zamanlarda il merkezine gittin mi belki yanlış anlama avm ye gittin, unuttun wc de olabilir insanız ya da nereye seyahat ettin son zaman da unutabileceğin yerleri düşün

kaptan34m
Daire Başkanı
19 Kasım 2024 22:10
kardeşim bildiğim kıdem durdurma cezası verirlerse süresini bilmiyorum
Yarınsız001, 58 dk. önce
abi aramadığım gitmediğim bakmadığım bir yer kalmadı il merkezine geçen atışa gittim atıştan sonra yanındaydı eve de getirdim ama sonrası yok acaba yaptırımı ne olur tekrar ne zaman tabanca verirler kafayı yememek elde değil

kaptan34m
Daire Başkanı
19 Kasım 2024 22:12
bak, birde çekyatın varsa altlarında olabilir araya bir yere düşmüştür baktın mı o rada belki emniyete gittin orada unuttun
Yarınsız001, 58 dk. önce
abi aramadığım gitmediğim bakmadığım bir yer kalmadı il merkezine geçen atışa gittim atıştan sonra yanındaydı eve de getirdim ama sonrası yok acaba yaptırımı ne olur tekrar ne zaman tabanca verirler kafayı yememek elde değil

Yarınsız001
Aday Memur
19 Kasım 2024 22:12
peki tekrar nasıl olacak tabanca verecekler mi kimliğe mi işlenecek bana mı aldıracaklar şimdiden hepinizden Allah razı olsun

Yarınsız001
Aday Memur
19 Kasım 2024 22:15
abi bakmadığım hiç bir yer kalmadı yahu engelli otizmli 6 yaşında oğlum var attı mı sakladı mı hiç bilmiyorum
kaptan34m, 55 dk. önce
bak, birde çekyatın varsa altlarında olabilir araya bir yere düşmüştür baktın mı o rada belki emniyete gittin orada unuttun

Küçük polis
Şef
19 Kasım 2024 22:32

Geçmiş olsun kardeşim. İfadene çocugunu falan karıştırma il merkezine atış için gittim dedin daha sonra merkezde biraz dolasmış, dolmuşa falan binmiş olabilirsin. Eve geldiğinde silahının olmadiğını farkettin galiba... Ceza olarak kıdem tenzili alırsın. Geçici olarak silah verecekler sana daha sonra kendi silahini alırsın.


alptigin38
Aday Memur
19 Kasım 2024 22:40

Kaybetmekten uzun süreli kıdem cezası alırsın alt ceza uygulanarak kısa süre durdurma verilir lojistikten geçici silah verirler daha sonra şuanda hangi silah veriliyorsa mezunlara sana da o silahtan verirler ücrete mukabil benim bildiğim bu yine de iyi bi düşün nereye koyduğunu sakladığın bıraktığın evde birimde biyer varsa tekrar bak geçmiş olsun


Yarınsız001
Aday Memur
19 Kasım 2024 23:00
Allah hepinizden razı olsun çok teşekkür ediyorum kaybettim diyeceğim artık
Toplam 12 mesaj

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