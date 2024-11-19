acil yardım silah kaybettim

11 yıldır meslekteyim başıma bu da geldi sonunda. yaptırımı ne olur 3 gündür aramadığım sormadığım yer kalmadı. aksi gibi nasıl kaybettiğimi nerde olduğu hakkında en küçük fikrim yok ve hala bildirmedim bana bir akıl verin

11 yıldır meslekteyim başıma bu da geldi sonunda. yaptırımı ne olur 3 gündür aramadığım sormadığım yer kalmadı. aksi gibi nasıl kaybettiğimi nerde olduğu hakkında en küçük fikrim yok ve hala bildirmedim bana bir akıl verin