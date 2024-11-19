Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Kasım 2024 21:02
Silah kaybetme sonucu idari yaptırım ne olur?

11 yıldır meslekteyim başıma bu da geldi sonunda. yaptırımı ne olur 3 gündür aramadığım sormadığım yer kalmadı. aksi gibi nasıl kaybettiğimi nerde olduğu hakkında en küçük fikrim yok ve hala bildirmedim bana bir akıl verin


Srkan112
Aday Memur
19 Kasım 2024 21:20
Devrem kaybettim deme de araba da camı kırıp diğer eşyalarla birlikte çalışmışlar de. Kamera olmayan bir yerde arka camı patlat. Aracın içine saklamıştım paspasın altındaydı felan dersin ifade de. Kıdem Tenzili ile yırtarsın. İdare mahkemesine verirsen onunda bozdursun

umtblc
Memur
19 Kasım 2024 21:52

kaybetmemişsindir, çalınmıştır kardeşim. kaybettim deme sakın


Yarınsız001
Aday Memur
19 Kasım 2024 22:06
çalıştığım ilçe doğuda küçük bir ilçe her taraf kamera ev lojmanda bilmiyorum düşünmekten kafayı yicem

kaptan34m
Daire Başkanı
19 Kasım 2024 22:07
kardeşim son zamanlarda il merkezine gittin mi belki yanlış anlama avm ye gittin, unuttun wc de olabilir insanız ya da nereye seyahat ettin son zaman da unutabileceğin yerleri düşün
Yarınsız001, Dün
çalıştığım ilçe doğuda küçük bir ilçe her taraf kamera ev lojmanda bilmiyorum düşünmekten kafayı yicem

Yarınsız001
Aday Memur
19 Kasım 2024 22:09
abi aramadığım gitmediğim bakmadığım bir yer kalmadı il merkezine geçen atışa gittim atıştan sonra yanındaydı eve de getirdim ama sonrası yok acaba yaptırımı ne olur tekrar ne zaman tabanca verirler kafayı yememek elde değil
kaptan34m, Dün
kardeşim son zamanlarda il merkezine gittin mi belki yanlış anlama avm ye gittin, unuttun wc de olabilir insanız ya da nereye seyahat ettin son zaman da unutabileceğin yerleri düşün

kaptan34m
Daire Başkanı
19 Kasım 2024 22:10
kardeşim bildiğim kıdem durdurma cezası verirlerse süresini bilmiyorum
Yarınsız001, Dün
abi aramadığım gitmediğim bakmadığım bir yer kalmadı il merkezine geçen atışa gittim atıştan sonra yanındaydı eve de getirdim ama sonrası yok acaba yaptırımı ne olur tekrar ne zaman tabanca verirler kafayı yememek elde değil

kaptan34m
Daire Başkanı
19 Kasım 2024 22:12
bak, birde çekyatın varsa altlarında olabilir araya bir yere düşmüştür baktın mı o rada belki emniyete gittin orada unuttun
Yarınsız001, Dün
abi aramadığım gitmediğim bakmadığım bir yer kalmadı il merkezine geçen atışa gittim atıştan sonra yanındaydı eve de getirdim ama sonrası yok acaba yaptırımı ne olur tekrar ne zaman tabanca verirler kafayı yememek elde değil

Yarınsız001
Aday Memur
19 Kasım 2024 22:12
peki tekrar nasıl olacak tabanca verecekler mi kimliğe mi işlenecek bana mı aldıracaklar şimdiden hepinizden Allah razı olsun

Yarınsız001
Aday Memur
19 Kasım 2024 22:15
abi bakmadığım hiç bir yer kalmadı yahu engelli otizmli 6 yaşında oğlum var attı mı sakladı mı hiç bilmiyorum
kaptan34m, Dün
bak, birde çekyatın varsa altlarında olabilir araya bir yere düşmüştür baktın mı o rada belki emniyete gittin orada unuttun

Küçük polis
Şef
19 Kasım 2024 22:32

Geçmiş olsun kardeşim. İfadene çocugunu falan karıştırma il merkezine atış için gittim dedin daha sonra merkezde biraz dolasmış, dolmuşa falan binmiş olabilirsin. Eve geldiğinde silahının olmadiğını farkettin galiba... Ceza olarak kıdem tenzili alırsın. Geçici olarak silah verecekler sana daha sonra kendi silahini alırsın.


alptigin38
Aday Memur
19 Kasım 2024 22:40

Kaybetmekten uzun süreli kıdem cezası alırsın alt ceza uygulanarak kısa süre durdurma verilir lojistikten geçici silah verirler daha sonra şuanda hangi silah veriliyorsa mezunlara sana da o silahtan verirler ücrete mukabil benim bildiğim bu yine de iyi bi düşün nereye koyduğunu sakladığın bıraktığın evde birimde biyer varsa tekrar bak geçmiş olsun


Yarınsız001
Aday Memur
19 Kasım 2024 23:00
Allah hepinizden razı olsun çok teşekkür ediyorum kaybettim diyeceğim artık

olcayyigman
Aday Memur
19 Kasım 2024 23:25

İyi akşamlar. Normalde forumda yazılanları okur geçerdim. Sırf sana cevap vereyim diye üye oldum. Öncelikle geçmiş olsun. Başıma gelen bir olay üzerinden belki diyerek sana uyarıda bulunayım. 2010 model Polo araçlarda şoför koltuğu altında plastik çekmece raf vardır. 3 yıl önce pikniğe gittiğimde cüzdanımı oraya koymuşum haberim yok. Aradım taradım bir türlü bulamamıştım.

Belki dedim aracında böyle gizli bir bölme varsa oraya koyma ihtimalin olabilir. Bir düşün hatırlamaya çalış.

Yarınsız001, Dün
Allah hepinizden razı olsun çok teşekkür ediyorum kaybettim diyeceğim artık

Kurtbeyyy
Aday Memur
19 Kasım 2024 23:38

Mesire alanında cam kırılmış alınmıştır dağ başı kim bilir ki m aldı


Pyracanthaa
Aday Memur
20 Kasım 2024 01:06

Kolayı var, eve kilitli kasa al ikinci el. Taktir bir yere. Sonra kır sabah kalk bı bak.


Android60
Genel Müdür
20 Kasım 2024 02:31

Kardeşim gerçekten sen nasıl polis oldun ya 3 gündür silahın nerde bilmiyosun ve bunu idari ceza alacam diye kimseye bildirmiyosun. O silah birinin eline geçti ise ve 3 gün içinde bir suç işledi ise alacagın idari cezanım bin katını sana yaşatırlar merak etme. Bende kaybettim silah hemen bilgi verdim. Alacagın 10 ay kıdem tenzili biri suç işlerse o silahla cezaevine kadar yolun var haberin olsun.


Android60
Genel Müdür
20 Kasım 2024 02:34

İdari cez alacam diye kafayı yeme bence o 3 gün içinde o silah birinin eline geçtimi ve bir suç işlendi mi yada çoluğun çocuğun eline geçtimi diye kafayı yiyebilirsin


police-izmir-
Aday Memur
20 Kasım 2024 08:39
Suç uydurmaktan bir de adli ceza aldıracaksın adama
Srkan112, Dün
Devrem kaybettim deme de araba da camı kırıp diğer eşyalarla birlikte çalışmışlar de. Kamera olmayan bir yerde arka camı patlat. Aracın içine saklamıştım paspasın altındaydı felan dersin ifade de. Kıdem Tenzili ile yırtarsın. İdare mahkemesine verirsen onunda bozdursun

secret.lifee
Daire Başkanı
20 Kasım 2024 09:21

Bi çakalın eline geçer orda burda sıkar. Alacağın idari cezayı mumla ararsın. Ben mesleğe başladığımda bi abi kaybetmişti. Biz de çöp tenekelerine kadr 3 gün aradık bulamadık. Sonra tesadüfen ben Cuma namazına gittim. Resmiydim. İmam namaz çıkışı biri camide silah bulmuş getirdi silah bnde. Karakola getirecektim vaktim olmadı HAc zamanıydı yoğundum fln dedi silaha baktım bizim abinin silah. Dedim bu bizim memur arkadaşın hocam 3 gündür çöp tenekelerine kadr baktık. HAtta abi abarttı çöpün döküldüğü yere bile gitti baktı. Demem o etrafta imam muhtar vs bi sor çaktırmadan bazısı bulup onlara veriyor karakola gelmeye çekiniyorlar başıma bişey gelir die. Ama nerde yaşıyorsun bilmiyorum ergen bi çakaln eline geçer başına daha büyük bela gelir. İnsanlık hali kayıpta edebilirsin. Şu haberdeki gibi şeyler de yapma. Bi an önce git ifadeni ver. Çaldırdım dersin kayıp ettim dersin onu bilemem. Çaldırdım die tazgah ifade verirsen cüzdan vs değil bu silah oldugu için araştırma ekibi detaylı araştırma yapar kameralar fln Sonra gider bulursun silahı buldum die iafade verirsin bu sefer suç uydurmaktan ceza alırsın. Bu iş şakaya gelmez. Silahınla suç işlenirse kimseye derdini anlatamazsın. Anlıyorum streslisin vs ama durum bu. Korkma ihraç olmazsın.

https://www.gazete61.net/trabzon/silahini-kaybeden-emniyet-muduru-trabzonda-kendine-silah-yaptirmis-h32173.html

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