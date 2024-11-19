Silah kaybetme sonucu idari yaptırım ne olur?

Devrem kaybettim deme de araba da camı kırıp diğer eşyalarla birlikte çalışmışlar de. Kamera olmayan bir yerde arka camı patlat. Aracın içine saklamıştım paspasın altındaydı felan dersin ifade de. Kıdem Tenzili ile yırtarsın. İdare mahkemesine verirsen onunda bozdursun

Devrem kaybettim deme de araba da camı kırıp diğer eşyalarla birlikte çalışmışlar de. Kamera olmayan bir yerde arka camı patlat. Aracın içine saklamıştım paspasın altındaydı felan dersin ifade de. Kıdem Tenzili ile yırtarsın. İdare mahkemesine verirsen onunda bozdursun