Silah kaybetme sonucu idari yaptırım ne olur?

Bi çakalın eline geçer orda burda sıkar. Alacağın idari cezayı mumla ararsın. Ben mesleğe başladığımda bi abi kaybetmişti. Biz de çöp tenekelerine kadr 3 gün aradık bulamadık. Sonra tesadüfen ben Cuma namazına gittim. Resmiydim. İmam namaz çıkışı biri camide silah bulmuş getirdi silah bnde. Karakola getirecektim vaktim olmadı HAc zamanıydı yoğundum fln dedi silaha baktım bizim abinin silah. Dedim bu bizim memur arkadaşın hocam 3 gündür çöp tenekelerine kadr baktık. HAtta abi abarttı çöpün döküldüğü yere bile gitti baktı. Demem o etrafta imam muhtar vs bi sor çaktırmadan bazısı bulup onlara veriyor karakola gelmeye çekiniyorlar başıma bişey gelir die. Ama nerde yaşıyorsun bilmiyorum ergen bi çakaln eline geçer başına daha büyük bela gelir. İnsanlık hali kayıpta edebilirsin. Şu haberdeki gibi şeyler de yapma. Bi an önce git ifadeni ver. Çaldırdım dersin kayıp ettim dersin onu bilemem. Çaldırdım die tazgah ifade verirsen cüzdan vs değil bu silah oldugu için araştırma ekibi detaylı araştırma yapar kameralar fln Sonra gider bulursun silahı buldum die iafade verirsin bu sefer suç uydurmaktan ceza alırsın. Bu iş şakaya gelmez. Silahınla suç işlenirse kimseye derdini anlatamazsın. Anlıyorum streslisin vs ama durum bu. Korkma ihraç olmazsın.

