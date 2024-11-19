Bedelli Askerliği Ertelemek Mümkün mü ?

Arkadaşlar normalde 31.12.2025 e kadar tecilliydim ancak bedelli askerliğe başvurabilmek için eğitim durumundan olan tecilimi bozdum.

Aralık ayında gideceğim görünüyor ancak şöyle bir bilgi var: Yükümlüler e-Devlet ?Askerliğim? uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilecektir.

Şimdi normalde bir yılın 12 ayından birini seçme hakkımız var ancak Malum aralık ayı benim eğitim durumundan tecil hakkım hali hazırda zaten mevcut bunu erteletmem mümkün müdür ?