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Editörler : Lanet


19 Kasım 2024 23:19
Bedelli Askerliği Ertelemek Mümkün mü ?

Arkadaşlar normalde 31.12.2025 e kadar tecilliydim ancak bedelli askerliğe başvurabilmek için eğitim durumundan olan tecilimi bozdum.

Aralık ayında gideceğim görünüyor ancak şöyle bir bilgi var: Yükümlüler e-Devlet ?Askerliğim? uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilecektir.

Şimdi normalde bir yılın 12 ayından birini seçme hakkımız var ancak Malum aralık ayı benim eğitim durumundan tecil hakkım hali hazırda zaten mevcut bunu erteletmem mümkün müdür ?


merttr
Aday Memur
20 Kasım 2024 01:05

celp tarihin ve birliğin belli olduğunda askerlik şubesine gidip mazeretine bağlı dilekçe verebiliyorsun diye biliyorum. o zaman tarihi değiştiriyorlar.


merttr
Aday Memur
20 Kasım 2024 01:06

aralıktan diğer seneye ertelenmiyor diye biliyorum ama

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