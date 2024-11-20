Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Kasım 2024 00:57
Deniz Kuvvetleri Astsubaylık Maaş Durumu

Merhaba herkese Deniz Kuvvetlerinde astsubaylar için maaş durumu nedir acaba? Bir de liman dışı gemi görevlerinde dışarıda olduğumuz gün kadar bir harcırah hesaplanıyormuş bunun tutarı nedir? Bilgilendiren olursa çok sevinirim.

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