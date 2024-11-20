KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


20 Kasım 2024 01:16
Sağlık Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri- Personel Alımı Hakkında

Arkadaşlar herkese merhabalar, bugün bütçe görüşmeleri yapıldı. Sonuç olarak sağlık bakanlığı personel alımlarının 2025 yılında hangi sayılara ulaşmasını tahmin ediyorsunuz yada bilen duyan var mı ?

Çok Yazılan Konular

üniversite hastanesi

Sözlük

beyin 2 sidik yarıştırmak 6 balık ekmek 3 sözlüğün hızı 2 aids 1 10 Ekim katliamı 1 çayı kupadan içmeyi sevmemek 1 Gülümseyerek mesajlaşma 1 sobalı ev 2 antibiyotik 1

Son Haberler

Farklı statülerde çalışan diş hekimi memur statüsünden nasıl emekli olabilir?20 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıklarıBakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan Çetesi' açıklamasıBaşkentte trafikte yol verme kavgasında darbedilen kişi öldüAli Yalçın: Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???