Ön incelemeci nedir?

iyi geceler meslek büyüklerim ön incelemeci diye birşey ilk defa duydum bende benim için bilgi istenilmiş istendiği gün de ben mazeret izinliydim babamın vefatından dolayı hatta akabi hafta komple izinliydim. ön incelemeci ne merak ettim ilk defa duyduğum için. bilen varsa eğer öğrenmek isterim.

iyi geceler meslek büyüklerim ön incelemeci diye birşey ilk defa duydum bende benim için bilgi istenilmiş istendiği gün de ben mazeret izinliydim babamın vefatından dolayı hatta akabi hafta komple izinliydim. ön incelemeci ne merak ettim ilk defa duyduğum için. bilen varsa eğer öğrenmek isterim.