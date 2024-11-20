merhaba, herkese kolay gelsin meslek büyüklerim ben bekçi olarak çalışmaktayım bugün kendimle bir yazı gördüm de onunla ilgili soru sormak istemiştim bilen duyan meslek büyüğüm elbet vardır diye ; hakkımda 11.10 - 12.10 / 23 tarihinde çalışıp çalışmadığıma dair görev listesi istenmiş bu ne olabilir. ben o tarihte ve onun akabindeki 1 hafta mazeret izinliydim babamın vefatından dolayı. soruşturma mı açılmış bana yani 6 yıldır görevdeyim ilk defa gördüm ön incelemeci diye bir birimi onlar istemiş. bunu sormak istemiştim.

merhaba, herkese kolay gelsin meslek büyüklerim ben bekçi olarak çalışmaktayım bugün kendimle bir yazı gördüm de onunla ilgili soru sormak istemiştim bilen duyan meslek büyüğüm elbet vardır diye ; hakkımda 11.10 - 12.10 / 23 tarihinde çalışıp çalışmadığıma dair görev listesi istenmiş bu ne olabilir. ben o tarihte ve onun akabindeki 1 hafta mazeret izinliydim babamın vefatından dolayı. soruşturma mı açılmış bana yani 6 yıldır görevdeyim ilk defa gördüm ön incelemeci diye bir birimi onlar istemiş. bunu sormak istemiştim.