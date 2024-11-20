Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Kasım 2024 02:04
ön incelemeci
merhaba, herkese kolay gelsin meslek büyüklerim ben bekçi olarak çalışmaktayım bugün kendimle bir yazı gördüm de onunla ilgili soru sormak istemiştim bilen duyan meslek büyüğüm elbet vardır diye ; hakkımda 11.10 - 12.10 / 23 tarihinde çalışıp çalışmadığıma dair görev listesi istenmiş bu ne olabilir. ben o tarihte ve onun akabindeki 1 hafta mazeret izinliydim babamın vefatından dolayı. soruşturma mı açılmış bana yani 6 yıldır görevdeyim ilk defa gördüm ön incelemeci diye bir birimi onlar istemiş. bunu sormak istemiştim.

Akinkaan07
Aday Memur
20 Kasım 2024 02:09
iyi geceler meslek büyüklerim ön incelemeci diye birşey ilk defa duydum bende benim için bilgi istenilmiş istendiği gün de ben mazeret izinliydim babamın vefatından dolayı hatta akabi hafta komple izinliydim. ön incelemeci ne merak ettim ilk defa duyduğum için. bilen varsa eğer öğrenmek isterim.
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