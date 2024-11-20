Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


20 Kasım 2024 03:02
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Merhaba yaklaşık 54 gündür istaç a.ş iştirak şirketinden değerlendirme komisyonu cevabı için haber bekliyorum basit yaralamadan 75 gün adli para cezası almıştım ve hagb kararı verilmişti bundan ötürü komisyona kaldığımı biliyorum insan kaynaklarını sürekli arıyorum olumsuz bir durum yok bekliceksiniz diyor fakat ne kadar bekliceğim hakkında birşey söylenmiyor sizce daha ne kadar sürer bu işin içinde başka bir iş mi var anlamadım başına daha önce böyle bişey gelen varsa yardımcı olursa çok sevinirim

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