Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Kasım 2024 09:39
Vekaleten Şeflik

Vekaleten şeflik yapan biri vekalet ücreti alabilir mi alabilirse hangi şartları sağlamalıdır?

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