Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


20 Kasım 2024 09:50
Vekaleten Şeflik

Vekaleten şeflik yapan biri vekalet ücreti alabilir mi alabilirse hangi şartları sağlamalıdır?

Çok Yazılan Konular

Merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı2024 Naklen Atama Kontenjanlarıhizmet birleştirmeKurum içi yardım sandığı nasıl kurulur.üniversitelerde ki şube müdürlüğü kadrosu ÜST KADRO GÖREV SÜRESİİstanbul Anadolu Yakası En İyi Belediye YÖK Unvan Değişikliği Sınavı Bilgisayar programcılığı soru itirazı?Belediyeye Geçiş13/b-4 Maddesi ile 1 yıl süreyle geçici görevlendirme yol masrafı

Sözlük

balık ekmek 3 auralı migren 1 akşama ne yemek yapsam 1 sobalı ev 2 Duygusuz erkek 9 tadelle 1 uçan dinozorlar 1 Şato 1 laf dokundurmak 3 kadın 4

Son Haberler

İkinci el otomobil fiyatları sabit kaldı, satışlar arttıNasuh Mahruki tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiDüğününe 6 ay kala eşini öldüren uzman çavuşa müebbet hapisİmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaretÜniversite, alan dışı alımı iptal etmeli!

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi