Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Kasım 2024 10:40
2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?

2015 yılında yapılan düzenlemeyle 15 Ocak 2005?ten sonra memuriyete başlamış olanlara 1 ek derece verilmişti. 2025 yılında da böyle bir şey gelecek mi. sendikalar bu konuyu neden takipe etmiyor

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