Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Kasım 2024 11:23
Jandarma icra

Merabalar komutanlarim ve arkadaslasarin benim bir sorum olacakta suan toplamda 400 bine yakin icralik borcum var il jandarma 4 aydir maasimdan kesinti yapiyor 5 dosyam var toplamda 150 150 60 30 10 seklinde birnsorun olur mj ikaz verdiler 2. Dosyada sonrasindaki dosyalar daha birligime ulamadi aylik surekli kesiyor zaten

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