İBB Nakil süreci

Arkadaşlar merhabalar. Ben yaklaşık 1 hafta önce İBB İnsan Kaynaklarına nakil olmak için dilekçe verdim ve dün İBB tarafından arandım. İnsan Kaynakları ile randevulaştık.

Bu noktadan sonra süreç nasıl işliyor, olumlu ya da olumsuz dönüş yapmaları ne kadar sürer?

Daha önce İBB'ye nakil olan arkadaşlar var mı bu konuda bilginlendirebilirler mi .

Çok teşekkür ediyorum.