Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


20 Kasım 2024 11:49
İBB Nakil süreci

Arkadaşlar merhabalar. Ben yaklaşık 1 hafta önce İBB İnsan Kaynaklarına nakil olmak için dilekçe verdim ve dün İBB tarafından arandım. İnsan Kaynakları ile randevulaştık.

Bu noktadan sonra süreç nasıl işliyor, olumlu ya da olumsuz dönüş yapmaları ne kadar sürer?

Daha önce İBB'ye nakil olan arkadaşlar var mı bu konuda bilginlendirebilirler mi .

Çok teşekkür ediyorum.

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama KontenjanlarıMerkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı13/b-4 Maddesi ile 1 yıl süreyle geçici görevlendirme yol masrafıhizmet birleştirmeKurum içi yardım sandığı nasıl kurulur.üniversitelerde ki şube müdürlüğü kadrosu İstanbul Anadolu Yakası En İyi Belediye YÖK Unvan Değişikliği Sınavı Bilgisayar programcılığı soru itirazı?Belediyeye GeçişÜST KADRO GÖREV SÜRESİ

Sözlük

bebek kanalizasyonu 3 umut hakkı 2 İlginç Deyimler 1 20 kasım Dünya çocuk hakları günü 1 Dayak yerken etrafın batması 2 tahtalı köy 1 sözlüğün hızı 1 Nar yerken etrafın batması 3 ambulans 2 2025 ekonomist kapağı 4

Son Haberler

Ankara'nın 310 günlük suyu kaldıBakan Uraloğlu: Hedefimiz, ulaşımda sıfır emisyonİstanbul'da suya zam! Su faturaları her ay zamlanacakCHP lideri Özel, MİT Başkanı Kalın ile görüştü'Yenidoğan çetesi' davasında sanıkların savunmaları devam ediyor

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi