Katiplere Reva Görülen 67,78 TL Giyimine Tepki Vermeyecek misiniz?

Biliyorsunuz Ekim ayı içerisinde ek ödeme olarak bankadan 67,78 TL katipler için giyim yardımı yatırıldı, yıl olmuş 2024 bu paraya sigara bile alınmıyor, hiç mi bir bakanlık yetkilisi, hiç mi bir sendika yetkilisi temsilcisi arkadaş bu nasıl bir ödemedir, bu miktarda giyim yardımı ödemesi olur mu demiyor mu, insan o parayı hesabında görünce beyninden vurulmuşa dönüyor, inanın o parayı yatırmasalar daha çok mutlu olurum, bu nedir abi ya bu kadar mı değersiziz sizin gözünüz de!!!!!!!