Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Kasım 2024 12:25
Askerlik çürük atama

merhaba atrofik böbrek ve tansiyondan çürük alacak gibiyim. çürük alırsam bu atamaya engel olur mu?


Pelinin1
Şube Müdürü
20 Kasım 2024 12:53

Niye olsun hocam ne alakası var?


eyluldeatanmak
20 Kasım 2024 13:08
sağlık raporu isteniyor ya tam olarak neye bakıldığını bilmediğim için sordum
Pelinin1, 3 saat önce

Niye olsun hocam ne alakası var?


Pelinin1
Şube Müdürü
20 Kasım 2024 15:10

Sağlık raporu mu isteniyor? Biz atanırken istenmiyordu o yüzden bilmiyorum ama bahsettiğiniz konunun sorun olacağını sanmıyorum

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