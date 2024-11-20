Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Kasım 2024 12:32
Müdür Vekilliğinden Ayrılamama Sorunu

Hocalarım, sözleşmeli öğretmenim ilk yılımda ilçe milli eğitimin ısrarı ve benim zor bir dönemden geçmemden dolayı müdür vekili olmak zorunda kaldım. Okulda tek idareci benim(m.yardımcısı yok) ayrıca okulun pansiyonu, ödemeleri, işletmelerin gezilmesi, rehberlik faaliyetleri hep bana kalıyor bir sürü evrak işi varken kadrolu öğretmenim bile yok ücretli öğretmenlerle okulu idare etmeye çalışıyorum. O kadar çok sorun var ki mental olarak aşırı yıprandım. O yüzden ayrılma dilekçesi verdim. 20 gündür ilçe milli eğitim beni oyalıyor, bugün yarın ayrılacaksın diye. Bu durumda yapılması gereken nedir?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
20 Kasım 2024 13:55

Yerinize biri görevlendirilinceye kadar ayrılmanız mümkün değil. Sorun çıkar.

Normalde memuriyetten çekilme için talebinizi 1 ay içinde yerine getirmeleri ve birini atamaları gerekir. Görevlendirmeye de aynı mantığı uygulasak 1 ay içinde yerinize birini görevlendirmeleri gerekir. 1 ay sonunda yerine biri görevlendirilmezse haber verilerek görevi bırakabiliyor olmak gerekir.

İlçe müdürüyle sık sık görüşün, darlayın, süreci hızlandırmasını sağlayın. Başka türlüsü sıkıntı.


entrophyx
20 Kasım 2024 14:42

Darlıyorum ama hergün yarın yazı gelecek deyip geçiştiriyor. Artık ben utanıyorum onların yerine.

Sevdim-Seni, 2 saat önce

Yerinize biri görevlendirilinceye kadar ayrılmanız mümkün değil. Sorun çıkar.

Normalde memuriyetten çekilme için talebinizi 1 ay içinde yerine getirmeleri ve birini atamaları gerekir. Görevlendirmeye de aynı mantığı uygulasak 1 ay içinde yerinize birini görevlendirmeleri gerekir. 1 ay sonunda yerine biri görevlendirilmezse haber verilerek görevi bırakabiliyor olmak gerekir.

İlçe müdürüyle sık sık görüşün, darlayın, süreci hızlandırmasını sağlayın. Başka türlüsü sıkıntı.


entrophyx
20 Kasım 2024 15:06

1 aylık sürenin hukuki dayanağı var mı? Müdürlükten ayrılma dilekçesi verdim bu arada.

Sevdim-Seni, 2 saat önce

Yerinize biri görevlendirilinceye kadar ayrılmanız mümkün değil. Sorun çıkar.

Normalde memuriyetten çekilme için talebinizi 1 ay içinde yerine getirmeleri ve birini atamaları gerekir. Görevlendirmeye de aynı mantığı uygulasak 1 ay içinde yerinize birini görevlendirmeleri gerekir. 1 ay sonunda yerine biri görevlendirilmezse haber verilerek görevi bırakabiliyor olmak gerekir.

İlçe müdürüyle sık sık görüşün, darlayın, süreci hızlandırmasını sağlayın. Başka türlüsü sıkıntı.

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