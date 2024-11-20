Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


20 Kasım 2024 12:35
İstanbula Nakil Gelmek İsteyen Zabıta Memuru

Merhabalar, istanbul avrupa yakasına nakil gelmek isteyen zabıta memuru arkadaş varsa iletişime geçebilir. 0553 656 3981 gelmek isteyen varsa becayiş değil sadece alınır.

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