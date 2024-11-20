İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme sınavı Hk;

Bilenler vardı belki Ş kadro diye bir kadro var. Şehit yakınları ve gaziler ayrıca OHAL komisyonu ile göreve iade edilen polisler Ş kadro ile atandılar. Şahsi kadro diye geçiyor. Gittikleri yerin kadrosunu doldurmuyorlar ve gitmek istedikleri yerde boş kadro olmasa dahi gidebiliyorlar. örnek vererek sormak istiyorum.

1- V.H.K.İ. (Ş) olan bir kişi görevde yükselme sınavı ile Şef olabilir mi? olursa Şef (Ş) mi olur yoksa Ş kadrosu gider mi? Eğer Şef (Ş) olursa boş kadrolara göre Şeflik sınavı yapılıyor ataması nasıl olur?

2- Şef (Ş) olan bir kişi sınav ile Yazı işleri Müdürü olabilir mi? Olursa Ş kadrosu gider mi?

Bilen arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim.