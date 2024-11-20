Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Kasım 2024 13:24
Refah Payı
Bugün cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı emeklimizi memurumuzu ve asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz diye. Bu açıklamasından refah payı verileceği sonucu çıkar mı ya da verebilirler mi çünkü ocak ayında alacağımız zam oranı enflasyonun baya altında olacak.

whedr
Şef
20 Kasım 2024 13:37

Enflasyona ezdirmeyeceğiz lafı geldiyse beklentileri düşük tutun derim


Zeplin13
Aday Memur
20 Kasım 2024 14:20

2024 yılı emekliler yılı ilan edilmişti. emeklilerin hali ortada


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
20 Kasım 2024 14:26

İki kelimeden nefret ederim.


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
20 Kasım 2024 14:30

Ben hayatta iki kelimden nefret ederim

1. si futbolla ilgili söylenen önümüzdeki maçlara bakacağız söylemi!

2. si çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik söylemi!

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