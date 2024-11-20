Bugün cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı emeklimizi memurumuzu ve asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz diye. Bu açıklamasından refah payı verileceği sonucu çıkar mı ya da verebilirler mi çünkü ocak ayında alacağımız zam oranı enflasyonun baya altında olacak.

Bugün cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı emeklimizi memurumuzu ve asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz diye. Bu açıklamasından refah payı verileceği sonucu çıkar mı ya da verebilirler mi çünkü ocak ayında alacağımız zam oranı enflasyonun baya altında olacak.