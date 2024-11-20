KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Kasım 2024 14:03
KPSS ile kurumlararası geçişte yaş şartı var mı?

Merhaba 10 yıldır Meb de memur olarak görev yapıyorum. Ziraat Mühendisliği mezunuyum KPSS ye hazırlanıp Tarım a geçmek istiyorum. Yaşım 36 şuan yaş sınırı var mı bu durum sıkıntı yaratır mı geçiş yapan ya da durum hakkında net bilgisi olan cevaplayabilirse sevinirim.


Sansasyonell
Aday Memur
20 Kasım 2024 14:18

Meb önceden 4001 açıyo muydu ya


kadir6660
Şef
20 Kasım 2024 14:23

merkezi atamada yaş şartı yok


engineergk88
20 Kasım 2024 14:48

Bazı kurumlar yaş sınırı koyuyor 35 yaş özellikle daha önce atanıp tercih yapanlar içinde geçerlidir değil mi bu şartlar

kadir6660, 1 saat önce

merkezi atamada yaş şartı yok

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