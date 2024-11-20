Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Kasım 2024 14:10
Tez için yardım

Merhaba değerli emniyet görevlileri

Bir bilimsel çalışma kapsamında, çevre dostu davranışlar ve bireylerin iklim değişikliği konusundaki tutum ve duygularını anlamaya yönelik bir anket hazırladık. Amacımız, bu konuda toplumun düşüncelerini ortaya koyarak çevre bilinci oluşturma çabalarına katkıda bulunmak.

Anket, sadece 5 dakikanızı alacak kısa ve basit sorulardan oluşmaktadır. Katılımınız hem bilimsel araştırmalara destek verecek hem de bu önemli konuda farkındalığın artmasına yardımcı olacaktır.

&#128073; Anketi Doldurmak İçin Buraya Tıklayın &#128072;

Katılımınız ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Çevreyi koruma konusunda atacağımız her adım, geleceğimizi şekillendirecek.

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