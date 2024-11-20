Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


20 Kasım 2024 14:42
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Nakil

bir kamu kurumunda, 657'ye tabi kadrolu Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışan biri, kurum muvafakati ile üniversite ya da belediyeye:

?Bilgisayar İşletmeni

?VHKİ

?Memur (GİH)

kadrolarına naklen atanabilir mi ?

mevzubahis çalışan, Lisans mezunu ve MEB Onaylı Bilgisayar İşletmenliği(Operatörlüğü) kurs bitirme belgesine sahip.

bildiğim kadarıyla; Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Memur, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadroları aynı hizmet gruplarında.

Koruma ve Güvenlik Görevlileri de GİH sınıfında olduğundan, saydığım diğer ünvanlarla denk kadro mudur ?

bahsettiğim nakil olayı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ünvanından Bilgisayar İşletmeni ünvanı alarak naklen tayin mümkün müdür ?

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