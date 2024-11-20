Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Kasım 2024 14:59
Ters yönde gitmek trafik cezasına itiraz

Değerli buyuklerim kücüklerim ters yönden plaka ma ceza yazılmış 46/2h, ama trafik işaretlerine uymamak diye madde var 47/1-c itiraz etsem cezayı bu maddeye çevirebilir miyim?


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
20 Kasım 2024 16:45
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uAYur ccc
Şef
20 Kasım 2024 18:10
ceza konusu yerin neresi olduğunu bilmeden cvp verilemez.ceza yediğin SK yada CD nerede ismi nedir
Toplam 2 mesaj

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